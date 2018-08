später lesen Am 10. September Sprechstunde in der Arbeitsagentur Infos zur Rückkehr in den Beruf Teilen

Jutta Bischof bietet am Montag, 10. September, eine unverbindliche Sprechstunde für Menschen an, die wieder in den Beruf einsteigen möchten. Die Beratungen laufen vormittags in der Arbeitsagentur Homburg, Zimmer 315, Talstraße 57b in Homburg. red