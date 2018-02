später lesen Treffenb Informatives zum Thema Radtouren Teilen

Twittern







„Warum in die Ferne schweifen… ?“ unter diesem Titel steht ein Bildvortrag am morgigen Mittwoch, 28. Februar. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Saar präsentiert Informatives zum Thema „Schöne Radtouren in der Großregion Saar-Lor-Lux“. Als Referentin führt Reni Reißner durch den Abend. Reißner hat beim ADFC schon viele Touren geleitet und kennt sich in der Region bestens aus. Die Veranstaltung findet im Bistro 1680 im Alten Rathaus am historischen Marktplatz in Homburg statt und beginnt um 18.30 Uhr, teilt der Verein mit. red