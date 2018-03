Info-Abend wegen Kanalarbeiten

In der Homburger Kirchenstraße soll ab dem späten Frühjahr der Kanal saniert werden. Am Mittwoch, 21. März, um 19 Uhr bietet die Stadtverwaltung dazu in der Gaststätte Jank’s für die Anwohner einen Informationsabend an. Die Baumaßnahme gliedert sich in vier Bauabschnitte, die unmittelbar zusammenhängend ausgeführt werden und insgesamt rund sechs Monate dauern werden, hieß es weiter von der Stadt. An dem Informationsabend werden neben Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind, der Leiter der Tiefbauabteilung, Roland Ecker, und der Sachbearbeiter Martin Orschekowski teilnehmen. Der tatsächliche Starttermin für die Arbeiten könne erst bekanntgegeben werden, wenn das Leistungsverzeichnis veröffentlicht wird. Dieses soll aber erst nach dem Bürgerinfoabend erfolgen, damit gegebenenfalls auf Wünsche eingegangen werden kann.