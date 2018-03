später lesen Tai-Chi-Kurs Im Tai Chi-Kurs zur inneren Ruhe finden Teilen

(red) Die Volkshochschule Homburg bietet ab 9. April einen Kurs in Tai Chi Chuan an. Tai Chi beruht auf den Prinzipien natürlicher Bewegung. Jeder kann es erlernen, unabhängig vom Alter oder der persönlichen Fitness. Es ist hilfreich zur Entspannung von Körper und Geist. Der Kurs findet an acht Abenden in Saal 16 der Hohenburgschule von 18 bis 19.30 Uhr statt. Die Kursleitung hat die ZPP-zertifizierte Tai-Chi-Lehrerin Sabine Gauer. Die Kursgebühr beträgt 120 Euro. Die Kosten werden von den Krankenkassen bezuschusst. Von red