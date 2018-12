Das Ergebnis ist eher bescheiden. Bexbach stöhnt noch immer wegen der Innenstadt-Umgestaltung. Hier ging es weiter voran, doch stößt die Stadt allmählich an ihre Grenzen – und das vor dem Hintergrund, dass im Mai ein neuer Bürgermeister gewählt wird. In der Gemeinde Kirkel ging es eher ruhig zu im Jahr 2018. Die Burgfestung hielt sprichwörtlich allen Angriffen stand. Es können hier auch künftig Großveranstaltungen am Fuße der Ruine angeboten werden, was letztlich gut ist für die gesamte Region.

Kommen wir zur Kreisstadt. Hier schweben die Untreue-Verfahren gegen den amtierenden Oberbürgermeister und dessen Vorgänger wie ein Damoklesschwert über Homburg, das wie gelähmt scheint. Ab Ende Januar wird es endlich Klarheit geben, wenn die Verhandlungen vor dem Landgericht beginnen. Wegen staatsanwaltlicher Ermittlungen hat die Stadt 2018 auch ihren Bürgermeister verloren, hier wird es bis zur Gerichtsverhandlung noch dauern. Kurz vor dem Jahreswechsel dann noch das endgültige Aus für die Enklerplatz-Bebauung. Der Investor hat keine Lust mehr. Die Stadt ist nun gefragt, die Antworten lassen noch auf sich warten. Vielleicht gibt es da im Jahr 2019 ja einen Geistesblitz. Auf den wartet man auch bei der heimischen Wirtschaft, die zum großen Teil vom Diesel abhängig ist.

Wohin steuert also Homburg? Die Stadt hat nach wie vor Potenzial. Und das Glück wird irgendwann auch zurückkommen. Man muss nur etwas dafür tun, die richtigen Entscheidungen fällen. Resignation wäre jedenfalls der denkbar schlechteste Ratgeber. In diesem Sinne: Auf ein erfolgreicheres Jahr 2019!