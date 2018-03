Homburger Mediziner und Forscher Professor Michael Pfreundschuh ist tot

Der 68-Jährige galt als einer der Fachleute weltweit auf dem Gebiet des Lymphknotenkrebses beziehungsweise der Leukämie. Pfreundschuh studierte an der Uni Heidelberg und war seit 1991 am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg tätig. Dort leitete er als Direktor die Abteilung Innere Medizin I. Auch war er maßgeblich an der Gründung des Jose-Carreras-Zentrums auf dem Homburger Campus beteiligt.

