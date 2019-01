Gottschling ist Chefarzt des Zentrums für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie am Uniklinikum in Homburg. Der Preis ist nicht als närrischer Orden anzusehen, sondern wird an Personen verliehen, die sich besondere Verdienste im gesellschaftlichen Leben – vor allem in Homburg – erworben haben. Es ist das 15. Mal, dass die HNZ die Auszeichnung vergibt. 2018 ging sie an den früheren Landrat des Saarpfalz-Kreises, Clemens Lindemann (SPD).