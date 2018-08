Am Samstag kann man beim Flohmarkt rund ums Homburger Forum stöbern

Und der in Homburg sowieso. Er hat auch einen festen Termin: immer der erste Samstag im Monat. Und der fällt im September gleich direkt auf den Beginn. Der nächste Flohmarkt rund ums Homburger Forum findet daher an diesem Samstag, 1. September, statt. Die Regeln sind geblieben: Der Aufbau ist um 8 Uhr abgeschlossen, der Verkauf geht bis 16 Uhr. Angeboten werden die gesamte Palette des typischen Flohmarktwarensortiments sowie Antiquitäten und Kunsthandwerksgegenstände.

Der Homburger Flohmarkt ist dabei eine echte Erfolgsgeschichte, lockt die Massen, um die 12 000 bis 15 000 Besucher an starken Tagen, so die Schätzungen vergangener Jahre. Die wollen natürlich in der Regel auch alle ihre Autos abstellen, was immer wieder für Probleme sorgt. Daher mahnt und bittet die Stadt regelmäßig: Flohmarktbesucher sollen die Kundenparkplätze der umliegenden Geschäfte und die privaten Parkflächen freilassen und andere öffentliche Parkplätze in der Innenstadt und in den Stadtrandbereichen nutzen. Wer nicht weiter weiß: Nähere Auskünfte erteilt das ständig vor Ort anwesende Flohmarktaufsichtspersonal.

Des Weiteren werden die Flohmarkthändler im Rahmen der Daueraktion „Sauberer Flohmarkt“ aufgerufen, sowohl Verpackungsmüll, als auch unverkaufte Ware wieder mitzunehmen und zu Hause zu entsorgen.

Übrigens: Echte Flohmarktfans planen ja langfristig. In diesem Jahr stehen noch zwei weitere Markttermine an: Das ist zum einen der 13. Oktober – hier weicht man vom üblichen ersten Samstag des Monats ab – und der 3. November. Im Dezember pausiert der Markt. Im Januar geht es aber bereits weiter: Wer mag, kann sich den 5. Januar schon mal notieren.

Alle wichtigen Infos rund um den Flohmarkt in Homburg gibt es auch im Internet unter www.homburg.de unter der Rubrik: Kultur & Freizeit/Feste und Märkte/Flohmarkt.