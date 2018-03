später lesen Partnerschaft besiegelt Homburg hat bald eine Patnerstadt in Italien Teilen

Homburg (pn) Es ist eigentlich schon seit längerer Zeit beschlossene Sache, jetzt hat der Stadtrat — bei einer Enthaltung — den Beschluss gefasst: Neben La Baule in Frankreich und Ilmenau in Thürigen bekommt Homburg eine dritte Partnerstadt. Es handelt sich dabei um Albano Laziale in Italien. Vom 16. bis 19. April wird eine Delegation aus der Kreis- und Universitätsstadt nach Bella Italia reisen, um den Vertrag zu unterzeichnen. Bereits im vergangenen Herbst wurde bei einem Besuch italienischer Gäste in Homburg eine Absichtserklärung unterschrieben. Jetzt also der Gegenbesuch.