Am Dienstag, 11. Dezember gegen 14 Uhr, entwendete in der Mannlichstraße in Homburg, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, ein bislang unbekannter Täter einer Frau den Geldbeutel aus deren Handtasche. red