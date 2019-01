Die Maßnahme untergliedert sich in zwei Bauabschnitte und beginnt am Montag, 14. Januar. Der Beginn des zweiten Bauabschnittes richtet sich nach dem Verlauf der Maßnahme. Sie soll bis Freitag, 5. April 2019, abgeschlossen werden. Sofern das Wetter zusammenhängende Bauarbeiten zulässt. Im Zuge der Maßnahme wird für rund zwei Wochen ein Teilbereich des Parkplatzes auf dem La-Baule-Platz gesperrt, ebenso wird ab Montag der Historische Marktplatz gesperrt. Die Aufhebung der Sperrung des Marktplatzes richtet sich ebenfalls nach dem Baufortschritt und gilt zunächst bis auf weiteres, so die Stadt.