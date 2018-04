Hilfe beim Vergleich von Handwerkerangeboten

Ob eine Heizung, Fenster oder Dämmung – das eigene Haus energetisch auf Vordermann zu bringen, bringt viele Vorteile mit sich, bedeutet aber auch erhebliche Kosten. Umso wichtiger ist es, dass die beauftragten Arbeiten sachgerecht und zu einem angemessenen Preis ausgeführt werden. Handwerkerangebote für energetische Modernisierungen und Sanierungen können interessierte Verbraucher bei der Energieberatung der Verbraucherzentrale analysieren lassen.

„Wer bei verschiedenen Anbietern nach Preisen fragt, erhält nicht selten völlig verschiedene Angebote; nicht nur hinsichtlich der geforderten Summe, sondern auch mit Blick auf den Leistungsumfang“, sagt Reinhard Schneeweiß, Architekt und Energieberater der Verbraucherzentrale in einer Pressemitteilung. „Bei Fassadendämmungen etwa enthalten viele Angebote die notwendige zusätzliche Dämmung des Keller­sockels, andere aber nicht. Man muss fachlich versiert sein, um die Leistungsbestandteile wirklich beurteilen zu können und nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen.“

Hier können die Energieberater der Verbraucherzentrale weiterhelfen, indem sie vorliegende Angebote mit Verbrauchern gemeinsam auswerten und diese so bei der Entscheidung unterstützen. Wichtigste Frage dabei: Ist die Leistung, die der Verbraucher beauftragen möchte, vollständig und fachlich korrekt angeboten, also ohne versteckte Folgekosten? „Jedes Kind kennt den Frust, wenn das neue Spielzeug nicht gleich einsatzbereit ist, weil die Batterien nicht im Lieferumfang enthalten sind. Das gleiche Phänomen gibt es bei Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten auch, nur mit ungleich weitreichenderen Folgen für den Auftraggeber“, erläutert Schneeweiß.

Darüber hinaus gilt es außerdem zu prüfen, ob keine überflüssigen Leistungsbestandteile angeboten werden, der Kunde also nicht mehr beauftragt und bezahlt, als er eigentlich möchte. „Sind diese beiden Fragen geklärt, kann man die Angebote nebeneinander legen und begründet eine Auswahl treffen“, sagt Schneeweiß und ergänzt: „Wer unsicher ist, kann auch zweimal in die Beratung kommen. Man bespricht zuerst, was eigentlich beauftragt werden soll. Beim zweiten Termin geht man die Angebote gemeinsam durch.“

Fachliche und anbieterunabhängige Informationen zu allen Fragen der Energieeinsparung erhält man bei den Energieberatern der Verbraucherzentrale des Saarlandes. Die Berater informieren anbieterunabhängig und individuell. Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. und www.vz-saar.de Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Termine zu einer persönlichen Beratung können unter der kostenfreien Telefon-Hotline (0800) 8 09 80 24 00 oder auch direkt bei einer der insgesamt 19 Beratungsstützpunkte der Verbraucherzentrale im Saarland vereinbart werden.

Anmeldung zur persönlichen Energieberatung in: Homburg, Kreisverwaltung, Am Forum 1, vierte Etage, Zimmer 438, Telefon (0 68 41) 1 04 84 34 oder (0681) 5 00 89 15. In der Gemeinde Kirkel im Rathaus Limbach, Hauptstraße 12, Telefon (0 68 41) 80 98 22.