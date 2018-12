„Das Unwetter in diesem Jahr hat auch viele Menschen im Saarpfalzkreis erheblich getroffen. Tritt bei Hochwasser Heizöl aus Heizöltanks aus, verursacht das Schäden und belastet die Umwelt. Die Große Koalition will daher Bürger in Überschwemmungs- und Risikogebieten unterstützen, ihre Heizöltanks sicherer zu machen“, erklärt der Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Stefan Pauluhn. Zur Förderung der Nachrüstung von Heizöltanks in Überschwemmungs- und Risikogebieten soll der Austausch vorhandener Öltanks gegen hochwassersichere Lagerbehälter pro Haushalt mit einem Festbetrag von 1000 Euro gefördert werden.