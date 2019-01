Aufgefallen war der Schaden an dem Kleinbus mit Homburger Nummernschildern in der Pappelstraße in Erbach. Möglicherweise habe sich die Tat aber bereits vorher auf dem Gelände des Universitätsklinikums in Homburg ereignet, hieß es weiter.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg, Tel. (0 68 41) 10 60, in Verbindung zu setzen