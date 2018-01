später lesen Geld und Karten weg Handtasche aus Auto gestohlen FOTO: Jens_Schierenbeck / picture-alliance/ gms FOTO: Jens_Schierenbeck / picture-alliance/ gms Teilen

Eine Damenhandtasche ist am Montagnachmittag gegen 16 Uhr aus einem Auto gestohlen worden, das am Homburger Forum nahe dem Kindergarten St. Michael abgestellt war. Zunächst hatte der Dieb die Seitenscheibe zerstört, teilte die Polizei weiter mit. In der Tasche befand sich auch das Portemonnaie mit Bargeld, Karten, Führerschein und Personalausweis. Von Ulrike Stumm