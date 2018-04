Grüngut kann man bald an der Eckstraße abgeben

Die Grünflächenabteilung der Stadt weist darauf hin, dass es für alle mit größeren Ladungen mit Anhänger einfacher sei, das Grüngut bei der Firma Jacoby in Erbach abzugeben, da es dort möglich ist, die Container von oben zu befüllen. An den Containerstandorten in den Ortsteilen müsse das Grüngut zunächst abgelegt und danach in die Behälter geschoben werden.

Eingesammelt wird das Grüngut in den Ortsteilen Beeden, Einöd, Erbach (auf dem Gelände der Firma Jacoby), Kirrberg und Jägersburg sowie auf dem Wertstoffzentrum am Zunderbaum.

Seit dem 1. Januar hat sich die Abgabe des Grüngutes in den saarländischen Gemeinden geändert. Das Einsammeln obliegt nach wie vor den Kommunen, der zentrale Abtransport aus der Gemeinde und die Verwertung des Grüngutes übernimmt der Entsorgungsverband Saar (EVS). In Homburg muss jeder, der Grüngut an den Containerplätzen in den Stadtteilen abgeben möchte, eine Grüngut-Flatrate-Karte vorlegen. Diese Karte kann für 25 Euro im Rathaus sowie im Stadtbusbüro im Talzentrum für das laufende Jahr erworben werden. Sie muss bei der Abgabe des Grünguts vorgezeigt werden und gilt, egal wer abliefert, für jeweils ein Grundstück. Wer ohne Flatrate-Karte Grüngut gegen eine kleinere Gebühr abgeben möchte, muss dies im Wertstoffzentrum des EVS am Zunderbaum erledigen.