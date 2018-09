später lesen Offener Stammtisch am 26. September Grüne sprechen über Aufzugs-Pläne Teilen

Die Homburger Grünen treffen sich zum offenen Stammtisch morgen, am Mittwoch, 26. September, um 19.30 Uhr in Mandy‘s Lounge in der Kirrberger Straße 7. Auf der Agenda stehen aktuelle Themen aus dem Stadtrat, unter anderem der Fahrstuhl auf den Schlossberg. red