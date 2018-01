Für Aufsehen sorgte am vergangenen Donnerstag gegen 13.35 Uhr ein großes Aufgebot an Feuerwehr- und Polizeifahrzeugen in der Bexbacher Straße. Die Brandmeldeanlage einer Firma hatte den Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit dem kompletten Löschzug aus, auch die Polizei war vor Ort. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

(jen)