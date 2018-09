später lesen Auf dem Friedhof in Erbach Unbekannte beschädigen Grab in Urnenwand FOTO: dpa / Nicolas Armer FOTO: dpa / Nicolas Armer Teilen

Twittern







Unbekannte haben auf dem Friedhof in Erbach ein Grab beschädigt. Wie die Polizei Homburg weiter mitteilt, wurde zwischen Donnerstag und Freitag an einer Grabstätte in der Urnenwand einzelne Buchstaben der Inschrift abgerissen. Von Ulrike Stumm