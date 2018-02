Gottschling spricht bei Kolping-Forum

Die Kolpingfamilie Bruchhof-Sanddorf lädt für Freitag, 2. März, zum Kolping-Forum ins Haus Benedikt in Bruchhof ein. Im Rahmen des Forums stellt Professor Sven Gottschling, Chefarzt am Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie des Uniklinikums des Saarlandes, sein Buch „Leben bis zuletzt – Was wir für ein gutes Sterben tun können“ vor.

Gottschling habe es sich zur Lebensaufgabe gemacht, kranken Menschen ihre Schmerzen zu nehmen und ihnen mehr Lebensqualität zu geben. Eingeladen seien alle Interessierten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Das Haus Benedikt in Bruchhof liegt hinter der Kita und der Kirche Maria Hilf, Parkmöglichkeiten gibt es vor der Kita in der Rosenstraße.

Unabhängig davon lädt die Kolpingfamilie am Freitag bereits um 18.45 Uhr in die Kirche Maria Hilf zum Kreuzweg zur Fastenzeit ein.