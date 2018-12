Im Rahmen einer gesetzlichen Änderung von Geldspielgeräten in Gaststätten und Spielhallen mussten zum 11. Dezember in Deutschland rund 240 000 Spielgeräte umgerüstet und Änderungen im Sinne des Spielerschutzes und der Eindämmung der Spielsucht umgesetzt werden. Gemeinsam mit der Polizei Homburg waren kürzlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamts und des Gewerbeamts deshalb auch in Homburg unterwegs, um die Spielgeräte und deren Umrüstung zu kontrollieren. Insgesamt wurden 268 Geräte in Imbissen, Gaststätten und Spielhallen unter die Lupe genommen. Davon seien sechs Geräte sichergestellt worden, die von Mitarbeitern des Baubetriebshofs abtransportiert worden seien, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Diese Geräte hätten nicht der aktuellen erforderlichen Zulassung entsprochen. Gegen die Geräteaufsteller wurden Strafverfahren eingeleitet.

Im Rahmen des Kontrolltages wurden – nachdem es in diesen Fällen bereits längere Zeit gewerberechtliche Ermittlungen gab – auch zwei Betriebsschließungen von Gaststätten sowie eine Untersagung des Alkoholausschanks vollzogen, heißt es weiter.

Das Gewerbeamt lobte nach der Aktion vor allem die gute Zusammenarbeit zwischen den Behörden, der Polizei und den Dienststellen der Verwaltung.