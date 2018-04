später lesen Pkw war nicht verschlossen Geldbeutel aus Auto gestohlen FOTO: Friso Gentsch / dpa FOTO: Friso Gentsch / dpa Teilen

Ein bislang unbekannter Täter hat eine Handtasche aus einem unverschlossenen schwarzen VW Golf genommen und daraus die Geldbörse gestohlen. Das Auto war, wie die Polizei weiter mitteilte, in einer Einfahrt in der Dürerstraße in Erbach abgestellt. Passiert sei dies am vergangenen Donnerstag, 5. April, zwischen 14 und 15 Uhr red