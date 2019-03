später lesen Beschädigung Garagentor wurde mit Klebstoff verschlossen FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Es war kein Lausbubenstreich, es war Sachbeschädigung, was ein bislang Unbekannter an einem Garagentor in einem Wohnblock Am Forum in Homburg angestellt hat. Der Täter klebte mit einem zähen Stoff das Garagentor zu, so dass das Tor nicht mehr zu öffnen war.