Für Demokratie-Projekte stehen Fördermittel bereit

Im Zentrum der Partnerschaft steht das produktive, nachhaltige Zusammenwirken von Akteuren im Landkreis. Für das laufende Jahr stehen noch weitere Gelder für Projektförderungen bereit. Antragsberechtigt sind gemeinnützige Träger, die mit Bürgerinnen und Bürgern aus dem Saarpfalz-Kreis Projekte beispielsweise zur Demokratieförderung, Extremismusprävention oder interkulturellen Begegnung umsetzen möchten. Bei der Projektumsetzung steht Interessenten die Koordinierungs- und Fachstelle im Adolf-Bender-Zentrum in St. Wendel beratend und begleitend zur Seite.

Über die Anträge entscheidet ein Begleitausschuss, der mehrheitlich mit Vertretern der Zivilgesellschaft besetzt ist. Nachdem im Jahr 2017 in zwei Förderrunden bereits neun Projekte bewilligt wurden und in 2018 aktuell fünf Projekte umgesetzt werden, besteht bis 31. August erneut die Möglichkeit, Projektanträge einzureichen. Entsprechende Unterlagen können beim federführenden Amt oder der Koordinierungs- und Fachstelle angefordert werden.

Infos beim Saarpfalz-Kreis, Ralf Dittgen, FB Jugendamt, Am Forum 1, Homburg, Telefon (0 68 41) 1 04 81 11, oder per E-Mail an ralf.dittgen@saarpfalz-kreis.de.