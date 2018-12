Die Menschen, so der Wunsch, sollen dann dort miteinander beten, singen und in dieser Feier das Friedenslicht weitergeben. Wer kein eigenes windgeschütztes Gefäß für das Licht habe, könne eine Kerze mit Sturmdeckel für 1,80 Euro auf dem Christian-Weber-Platz kaufen, mit dem das Licht dann sicher nach Hause getragen werden könne. So könne es dann auch bis Weihnachten zum Entzünden der Weihnachtskerzen aufbewahrt werden.

Seit 25 Jahren verteilen die deutschen Pfadfinderverbände ab dem dritten Advent das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem. In einer Lichtstafette wird das Licht in viele Länder Europas gebracht. Hier in Deutschland wird es an über 500 Orten weitergegeben. Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“, hieß es weiter zum Hintergrund,

Das Licht solle an die Weihnachtsbotschaft des Kindes in der Krippe erinnern: „Frieden auf Erden bei den Menschen seiner Gnade“.