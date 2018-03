Frauenkrankheiten sind das Thema eines Infotages

Am morgigen Mittwoch, 14. März, können sich Patientinnen, Angehörige und alle Interessierten ab 18 Uhr im Großen Hörsaal der Frauen- und Kinderklinik (Gebäude 09, Dachgeschoss) am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg über die chronische Frauenkrankheit Endometriose informieren. Die Veranstaltung des Endometriose-Zentrums der Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Reproduktionsmedizin und der Endometriose-Selbsthilfegruppe Saarbrücken findet im Rahmen der internationalen Aktion „März 2018: Endometriose Awareness Monat“ statt. Der Eintritt ist frei, wie es in der Pressemitteilung des Uniklinikums weiter heißt.

Professor Erich-Franz Solomayer, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Reproduktionsmedizin am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg und Mitglied der Europäischen Endometriose-Liga, weist darauf hin, dass „starke Unterleibsschmerzen in jedem Fall gynäkologisch abgeklärt werden sollten“, denn in 70 bis 80 Prozent der Fälle liege eine Endometriose vor.