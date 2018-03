Ein Ladendetektiv hat am Montagabend gegen 18.30 Uhr eine 32-Jährige aus Bexbach beim Klauen in einem Supermarkt in der Erbacher Robert-Bosch-Straße erwischt. Die Frau hatte ein Paar Schuhe und Balsamicoessig entwendet, teilte die Polizei Homburg weiter mit.