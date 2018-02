Firmenlauf für den 24. Mai geplant

Wer gerne wieder die Laufschuhe schnüren will, kann sich diesen Termin bereits vormerken: Am Donnerstag, 24. Mai, heißt es wieder „Gemeinsam laufen und feiern!“, wenn um 18 Uhr der Startschuss zum sechsten Firmenlauf Homburg fällt. Das Laufspektakel lockt immer wieder tausende Läuferinnen und Läufer aus zahlreichen Unternehmen auf die Fünf-Kilometer-Strecke. Neben einem neuen Titelsponsor gibt es weitere Neuerungen, die in Kürze bekannt gegeben werden sollen, hieß es in einer Pressemitteilung des Veranstalters weiter. Beim Firmenlauf wird das sportliche Gemeinschaftserlebnis mit Partystimmung durch ein umfangreiches Rahmenprogramm kombiniert.