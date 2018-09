später lesen Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz: Frau vergisst Kochtopf auf Herd FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Twittern







Am Dienstag kam es im Zeitraum von 15.20 bis 16.05 Uhr aufgrund vermehrter Rauchentwicklung in einem Anwesen der Gleiwitzer Straße in Erbach zu einem Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Von red