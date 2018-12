später lesen In der Alten Reichsstraße Fenster aus fünftem Stock geworfen FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in einem mehrstöckigen Wohnkomplex in der Alten Reichsstraße 3 in Homburg, ein Flurfenster aus dem Rahmen gerissen und aus dem fünften Stock geworfen hat. Von Ulrike Stumm