Feuerwehr und Polizei mussten am Dienstag gegen 13 Uhr in das Verwaltungsgebäude der Firma Dr. Theiss Naturwaren in die Eisenbahnstraße in Homburg ausrücken. Vor Ort konnte laut Polizei festgestellt werden, dass es sich um einen technischen Defekt in einem Büro gehandelt habe.

(jkn)