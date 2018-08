Fast 100 Fahrer waren vor Schulen zu schnell

Das Ergebnis: 97 Fahrer überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern trotz der Zusatzbeschilderung „Achtung Kinder“ vor Schulen in Limbach und Homburg. Fünf Fahrer waren sogar so schnell, dass sie mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 80 Euro und Punkten in Flensburg rechnen müssen, teilte das Landespolizeipräsidium Saarland weiter mit.

Die Fahrerin eines Audi fiel gleich in zwei Messstellen auf: Gemessene 64 Stundenkilometer bedeuten für beide Verstöße ein Bußgeld von 175 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Die im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Schulwegsicherung stehenden Geschwindigkeitskontrollen werden fortgesetzt.