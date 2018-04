Fahrradwerkstatt öffnet wieder ihre Türen

Ab 15 Uhr können Fahrräder unter Anleitung repariert werden. Ob sich eine Reparatur des Drahtesels noch lohnt, wird in der Fahrradwerkstatt geprüft. Ersatzteile werden — so weit vorhanden — zur Verfügung gestellt. Ein Ausweis und der Nachweis der Bedürftigkeit müssen unbedingt mitgebracht werden. Berechtigungsscheine zum Erhalt eines Fahrrades können einmal in der Woche, jeweils dienstags, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr im Rathaus ausgestellt werden, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.