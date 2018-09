später lesen Ab 10. Oktober geht es wieder weiter Fahrradwerkstatt noch geschlossen Teilen

Die Sommerferien sind zwar schon lange zu Ende, doch die Fahrradwerkstatt für Bedürftige der Radlerfreunde in der Berliner Straße 96 in Erbach ist in eine verspätete Sommerpause gestartet. Deswegen ist die Werkstatt derzeit noch geschlossen. Von red