Nach einem Unfall in Homburg zwischen einem roten Auto und einem Fahrrad, bei dem der Radfahrer verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag, 8. September, gegen 15.33 Uhr an der Einmündung Pirminiusstraße – Saarbrücker Straße.