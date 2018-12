später lesen In der Saarstraße abgestellt Mountainbike wurde gestohlen Teilen

Ein orangefarbenes Mountainbike der Marke Btwin Rockrider ist zwischen dem 11. Dezember, 17 Uhr, und dem 12. Dezember, 8 Uhr, gestohlen worden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, war es vor einem Gebäude in der Saarstraße in Homburg in einem Fahrradunterstand abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert.