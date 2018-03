später lesen Unfall in Homburg Fahrerin bekommt Parkplatzunfall nicht mit Teilen

Am Donnerstag gegen 15.50 Uhr erschien die Fahrerin eines roten Suzuki Swift bei der Polizei Homburg, um einen Unfall zu melden. Nach ihrer Schilderung wollte sie mit ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Discounters in der Robert-Bosch-Straße 1 in Erbach einparken, wobei sie mit dem rechten vorderen Fahrzeugbereich einen rechts daneben stehenden weißen Peugeot 208 streifte. Die Fahrerin dieses Wagens, die sich bereits in ihrem Fahrzeug befand, fuhr aus der Parklücke aus und verließ den Parkplatz, ohne den Schaden bemerkt zu haben. Die Anzeigerin versuchte die Geschädigte laut Polizei auf sich aufmerksam zu machen — ohne Erfolg. Von red