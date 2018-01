später lesen Flucht am Uniklinikum Fahrerflucht hinter dem Mensa-Gebäude Teilen

(maa) Auf dem Parkplatz hinter der Mensa auf dem Campus des Uniklinikums kam es am Mittwoch, 3. Januar, zu einer Fahrerflucht. An einem schwarzen BMW X 1 mit Neunkircher Kennzeichen wurde von einem unbekannten Fahrer der linke hintere Stoßfänger beschädigt. Die Tat geschah in dem Zeitraum zwischen 7.15 und 15.15 Uhr. Vermutlich wurde der Schaden hinter dem Gebäude 74 von einem blauen Pkw verursacht, wie Untersuchungen der Polizei am geschädigten Auto ergaben. Wer hat im Bereich des Mensa-Gebäude diesen Vorfall beobachtet? Die Polizei sucht dringend Zeugen des Unfalls.