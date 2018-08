später lesen Container Extra-Container wegen Buchsbaumzünsler Teilen

(red) Wegen der anhaltenden Nachfragen, was die Entsorgung von Grüngut mit Befall von Buchsbaumzünslern betrifft, wurde im Wertstoffzentrum am Zunderbaum ein zusätzlicher Container bereitgestellt. In diesen Container darf jedoch nur Buchsbaumabfall mit Zünslerbefall, weil dieser verbrannt werden muss. Von red