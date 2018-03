Erlebnisreiche Tage für Väter mit ihren Kindern

Ein ganzes Wochenende mit Papa, ohne andere Termine und Alltagsstress. Zeit für Spiele und Gespräche in entspannter und schöner Umgebung. Spannende Tage mit vielen Begegnungen. Dazu lädt das Forum Erziehung, ein Kooperationsprojekt von Saarpfalz-Kreis und Arbeiterwohlfahrt, ein, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung.

Durch das Wochenende werden Marc Oster, Samir Maniah und Jürgen Dott führen. Das Seminar findet vom 15. bis 17. Juni in der Schaumberg-Jugendherberge, um Erlebnispark 6, in Tholey, statt. Die Teilnehmergebühr für das gesamte Wochenende mit Unterkunft in einer Blockhütte und Vollpension kostet jeweils 25,20 Euro pro Person.

Anmeldungen zu diesem wochenende sind ab sofort bis einschließlich Mittwoch, 11. April, bei Forum für Erziehung, Virchowstraße 5, Homburg.

Informationen erteilt Jürgen Dott, Telefon (0 68 41) 77 78 30, oder per E-Mail an jdott@lvsaarland.awo.org.