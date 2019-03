Polizei und Feuerwehr informierten die Bürger über Lautsprecher darüber. Die etwa 20 am Vortag evakuierten Personen konnten wieder in ihre Wohnungen zurück. Mit der Entwarnungsstufe ist der Einsatz allerdings noch nicht beendet. Feuerwehrleute werden vor Ort bleiben und auch über Nacht eine Feuerwache einrichten, um mögliche aufflammende Glutnester direkt bekämpfen zu können. Es gilt aber: Großes Aufatmen in Homburg.

Der Großbrand auf einem Firmengelände in der Mainzer Straße in Homburg, der am Dienstagnachmittag (19. März) ausgebrochen war, beschäftigte die ganze Nacht zu Mittwoch die Feuerwehren, das Technische Hilfswerk und die Polizei.

FOTO: Thorsten Wolf

