Als Hauptgrund wird die anhaltende Blockade des Projektes genannt. Gemeint ist dabei unter anderem die Normenkontrollklage der Stadt St. Ingbert, über die das Gericht bis heute nicht entschieden hat. Aber auch der immer stärker werdende Onlinehandel dürfte durchaus eine Rolle spielen. So wird es für die Betreiber solcher großen Geschäftscenter immer schwieriger, geeignete Mieter zu finden.

Homburgs Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind bedauerte in einer ersten Stellungnahme den Rückzug der Investorengruppe, sieht in der Absage aber auch eine Chance. Gemeinsam müsse die Innenstadt vorangebracht werden. Erster Schritt hierzu könnte seiner Meinung nach die Bebauung des so genannten Vauban-Carrees in der Talstraße sein, die weiter vorangetrieben werde. Was mit den einzelnen Grundstücken auf dem Enklerplatz passieren wird, die von der DI-Gruppe optional erworben wurden, konnte Schneidewind gestern noch nicht sagen. Man werde alles dafür tun, dass der Parkplatz erhalten bleibe. Der Stadt Homburg gehört nur ein kleiner Teil der Gesamtfläche.

Auf dem Enklerplatz sollte ein Shoppingcenter mit 16 500 Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen. Auf drei Ebenen waren bis zu 85 Geschäfte geplant. Ein eigenes Parkhaus für 450 Autos war zudem geplant. Die DI-Gruppe mit Sitz im westfälischen Düren ist nunmehr der zweite Investor, dem die Umsetzung des Mammutprojektes nicht gelang. Zuvor war bereits der Marktführer, ECE aus Hamburg, gescheitert. ECE betreibt seit fast 30 Jahren in Neunkirchen das Saarpark-Center.