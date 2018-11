später lesen Am 3. Dezember Kreisverwaltung öffnet ab Mittag Teilen

Wegen einer internen Veranstaltung ist die Kreisverwaltung am Montag, 3. Dezember, erst ab 13 Uhr geöffnet. Dies gelte auch für das Gesundheitsamt in Homburg, die Kreisvolkshochschule in Blieskastel und die Familienhilfezentren in Bexbach und St. red