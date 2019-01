später lesen In der Kaiserslauterer Straße Bei Einbruch in ein Bordell wurde Geld gestohlen FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Bislang unbekannte Täter sind in ein Bordell in der Kaiserslauterer Straße in Bruchhof eingebrochen. Sie hatten ein Fenster an der Gebäuderückseite aufgehebelt und waren dann in das Etablissement eingestiegen, teilte die Polizei Homburg weiter mit.