Am gestrigen Donnerstag, 20. September, wurde zwischen Mitternacht und 3.25 Uhr in das Sportheim des FV Oberbexbach, in der Süßhübelstraße eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich nach Polizeiangaben Zugang zu der im Erdgeschoss befindlichen Gaststätte des Sportvereins sowie in mehrere Räumlichkeiten des Untergeschosses. red