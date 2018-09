später lesen Küchenfenster aufgebohrt Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck FOTO: dpa / Silas Stein FOTO: dpa / Silas Stein Teilen

Ein Einbrecher hat an einem Wohnhaus in der Domagkstraße in Homburg ein Küchenfenster an der Rückseite aufgebohrt und ist so in Innere des Hauses gelangt. Wie die Polizei weiter mitteilt, durchsuchte er die Räume nach Wertgegenständen. Von Ulrike Stumm