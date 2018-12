später lesen Einbruch Bewohner guckte Fußball, Dieb wühlte herum FOTO: dpa / Frank Rumpenhorst FOTO: dpa / Frank Rumpenhorst Teilen

Twittern







In der Nacht zum Mittwoch verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter mutmaßlich durch Überwinden des Schließmechanismus’ der unverschlossenen Hauseingangstür Zutritt zum Treppenhaus des 6-Parteienmietshauses in der Breslauer Straße in Erbach. red