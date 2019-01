später lesen Fenster eingeschlagen Einbruch in Kirrberger Gaststätte: Täter löst Alarm aus FOTO: dpa / Daniel Maurer FOTO: dpa / Daniel Maurer Teilen

Ein bislang unbekannter Täter hat versucht, in der Nacht zum Freitag in die Gaststätte „Zur alten Post“ in der Ortsstraße in Kirrberg einzubrechen.