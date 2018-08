später lesen Täter suchten gezielt nach Bargeld Einbrecher durchwühlen Jugendzentrale in Homburg FOTO: dpa / Silas Stein FOTO: dpa / Silas Stein Teilen

Bislang noch unbekannte Täter sind Montagnacht, 27. August, gegen 1 Uhr in die protestantische Jugendzentrale in der Kirchenstraße in der Homburger Innenstadt eingebrochen. Um ins Innere des Gebäudes zu gelangen, hebelten die beiden Einbrecher ein Kellerfenster auf, teilte die Polizei weiter mit. Von Ulrike Stumm