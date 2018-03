später lesen Homburg Einbrecher klauen entsorgte Laptops Teilen

Bislang unbekannte Täter sind in der Homburger Straße Am Zunderbaum in das Wertstoffzentrum des Entsorgungsverbandes Saar eingebrochen und haben aus einem Container eine unbekannte Anzahl entsorgter Laptops entwendet.